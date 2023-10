Bottas neemt deel aan EK in vrij weekend

De Formule 1-coureurs hadden afgelopen week een aantal vrije dagen. In aanloop naar de Qatarese Grand Prix bereidt iedereen zich op een andere manier voor op de race. Valtteri Bottas trainde op een wel heel bijzondere manier. De Finse Alfa Romeo-coureur stapte op zijn fiets om deel te nemen aan het EK gravelracen.

Het is algemeen bekend dat Bottas buiten de raceweekenden om vaak plaats neemt op zijn trouwe tweewieler. De Fin fietst samen met zijn vriendin, professioneel wielrenster Tiffany Cromwell, zeer veel kilometers. Soms staat hij zelfs aan de start van een wielerwedstrijd, maar dat zijn meestal kleine koersen. Afgelopen weekend verscheen hij echter aan de start van het prestigieuze EK gravelracen in het Belgische Oud-Heverlee.

Eén week voor de start van de Grand Prix van Qatar fietste Bottas 131 kilometer en bleef hij in het middenveld van zijn leeftijdsklasse hangen. Hij sprak met Sporza over zijn opvallende avontuur: "Ik ben hier door mijn vriendin. Door haar ben ik gepassioneerd geraakt en ben ik in het bijzonder dol op gravelracen. Dit is een soort verslaving geworden. Ik ben nerveuzer dan voor een Formule 1-race! Hiervoor heb ik namelijk minder routine."

Survived 鉁旓笍



Tough but enjoyable gravel Europeans! Happy to make it to the finish and gain some experience riding around midfield on the fast and technical 131km course 馃毑 Thanks for all the support on the course 馃槂@tiffanycromwell went on and won the women’s race 馃挭#VB77… pic.twitter.com/MFVZLXgvxz