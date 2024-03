"Bottas schrikt van Verstappen: "Beetje verontrustend".

Max Verstappen is op een oppermachtige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wist de eerste twee races te winnen met een flinke voorsprong. Valtteri Bottas zag het gebeuren en hij is van mening dat deze overmacht een beetje verontrustend is.

Regerend wereldkampioen Verstappen verkeert nog steeds in topvorm. De Nederlander voelt zich op zijn gemak in zijn nieuwe RB20 en dat werd wel duidelijk in Bahrein en Saoedi-Arabië. Verstappen won beide Grands Prix met een enorme voorsprong op zijn concurrenten. Sommigen vrezen voor een nieuw seizoen vol met zeges van Verstappen en Red Bull Racing. Een aantal kenners vinden dan ook niet goed voor de sport.

Sauber-coureur Valtteri Bottas had het in de eerste twee races van het seizoen best lastig. Hij zag hoe Verstappen de wedstrijden met speels gemak won en hij laat zich daarover uit in gesprek met de internationale media: "Het waren best nette prestaties van Max en Red Bull in de afgelopen races! Het is natuurlijk wel een beetje verontrustend. Het verandert niets aan onze focus en onze actie op de baan, maar voor de rest van de wereld kan het een beetje zijn zoals vorig jaar. Maar laten we wel hopen dat er nog dingen gaan veranderen."