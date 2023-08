Bottas naar de stewards voor opvallende overtreding

De eerste coureur moet zich ver voor de start van de eerste vrije training al bij de stewards melden in Zandvoort. Zojuist is namelijk bekend geworden dat Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas zich zal moeten melden bij de stewards op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Het draait om een overtreding die hij tijdens de mediadag maakte.

Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat Bottas zich moet melden voor het mogelijk overtreden van de sportieve reglementen. Hij zou te laat zijn gearriveerd bij het verplichte persmoment op de donderdagmiddag. De Finse coureur was ingedeeld in de groep coureurs die zich om 13:30 moesten melden in de TV Pen. Het is niet de verwachting dat hij een zware straf zal ontvangen, een kleine geldboete of een reprimande liggen in de lijn der verwachtingen.