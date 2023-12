Naaktkalender Bottas brengt groot bedrag op voor goede doel

Valtteri Bottas heeft een enorm bedrag opgehaald voor het goede doel. De Finse Alfa Romeo-coureur lanceerde begin vorige maand een bijzonder project voor Movember. Hij bracht een naaktkalender van zichzelf op de markt en daarmee heeft hij een mooi bedrag opgehaald voor het goede doel.

Bottas lanceerde een kalender onder de noemer 'Bottass' en fans konden deze kopen via een speciale website. De eerste tienduizend exemplaren werden enorm snel verkocht en men besloot een nieuwe druk op de markt te brengen. Alle opbrengsten van de kalenders gaan naar Movember, met dit geld wordt er onderzoek gedaan naar prostaatkanker. Bottas bedankt op sociale media iedereen voor het kopen van de kalenders, hij stelt dat er rond de 150.000 dollar is opgehaald voor het goede doel.

The last day of ___Escaped_link_6569c5812e385___ 鉁旓笍



Thank you so much for all the support in November. With the donations and with the calendars we have together raised a substantial amount for @Movember - meaning WE have really helped and will effect and save many people’s lives 馃檹



Final figures to… pic.twitter.com/oXCs2Qm1ly