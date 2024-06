Bottas hoopt snel duidelijkheid te hebben over toekomst

Het silly season draait dit jaar op volle toeren in de Formule 1. Veel coureurs lopen uit hun contract, en de teams bekijken de mogelijkheden. Valtteri Bottas lijkt te gaan vertrekken bij Sauber, en hij stelt nu dat hij hoopt in de komende weken duidelijkheid te hebben over zijn toekomst.

De Finse coureur beschikt over een aflopend contract bij het team van Sauber. Aangezien de Zwitserse renstal in 2026 wordt omgedoopt tot het fabrieksteam van Audi, is men op zoek naar hoog aangeschreven coureurs. Nico Hülkenberg werd al aangetrokken, en Carlos Sainz staat hoog op het wensenlijstje van Audi. Dat betekent dus dat Bottas op zoek moet gaan naar een nieuwe werkgever.

Bottas werd in de afgelopen weken in verband gebracht met het team van Williams. In Imola werd hij gespot in het motorhome van de Britse renstal, hij sprak daar met teambaas James Vowles. In Monaco spreekt Bottas tegen de internationale media over zijn toekomst: "Ik heb op dit moment nog nergens een contract getekend. Ik wil het graag zo snel mogelijk rond krijgen, en dat geldt, denk ik, ook voor alle teams. Alles is momenteel namelijk in beweging. Hopelijk kan ik in de komende weken iets bekend gaan maken, we gaan het zien."