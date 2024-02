Bottas staat open voor Mercedes-comeback

Het team van Mercedes heeft een lastig jaar voor de boeg. Ze moeten dit jaar immers op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton. De Brit vertrekt na dit jaar naar het team van Ferrari. Valtteri Bottas staat ervoor open om terug te keren bij het team van Mercedes.

Ferrari maakte vorige week bekend dat Hamilton per 2025 voor hen gaat rijden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakt gebruik van een clausule in zijn Mercedes-contract waardoor hij kan vertrekken. Na elf jaar moet Mercedes op zoek naar een nieuwe kopman en dat betekent dus ook dat het grote speculeren weer is begonnen. Ook de naam van voormalig Mercedes-coureur Valtteri Bottas is weer gevallen.

Geen geheim

Bottas verliet eind 2021 het team van Mercedes. Sindsdien rijdt hij voor het team van Sauber, dat dit jaar op de grid staat als Stake F1 Team. Na de launch van Stake sprak Bottas zich tegenover de internationale media uit over het Mercedes-zitje: "Het is geen geheim dat ik een dag voor die aankondiging van Ferrari in Brackley was. Ik was niet in de Mercedes-fabriek, ik was er voor andere zaken. Ik heb dan ook nog niet gebeld met Toto Wolff."

Audi

Bottas weet nog niet of hij het ziet zitten om opnieuw te gaan rijden voor Mercedes. In zijn jaren bij het Duitse team was hij immers de rechterhand van Hamilton. De Fin deelt zijn twijfel: "Of ik zou willen terugkeren bij Mercedes? Mijn prioriteit ligt momenteel duidelijk bij het Audi-project. Dat is nu mijn doel. Mocht dat niets worden, dan is er geen enkel team waar ik niet naartoe zou gaan, laat ik het maar op die manier zeggen. Ik weet wel waar mijn prioriteiten liggen."