Bottas ziet F1-deelname met Audi in 2026 wel zitten: "Een interessant tijdperk"

Eerder nog liet F1-coureur Valtteri Bottas weinig uit over een potentiële toekomst bij Audi vanaf 2026, maar nu lijkt de Fin daar steeds meer logica in te zien. Volgens hem zou een verlenging van zijn F1-carrière zeker een optie zijn, mocht de Duitse autofabrikant interesse in de diensten van de tienvoudig Grand Prix-winnaar hebben.

Het Formule 1-team van Sauber dat officieel nog tot eind dit jaar de naam Alfa Romeo draagt, zal vanaf 2026 een volledige samenwerking met Audi gaan hebben. Met de komst van de Duitse automobielgigant rijst er nu al de vraag welke coureurs kans hebben om zich vanaf dat jaar een F1-coureur van Audi te kunnen noemen.

Zo ook Valtteri Bottas, die zich eerder nog niet echt over een potentiële baan bij Audi uitsprak, maar daar nu steeds meer oor naar lijkt te hebben. "Hoe meer ik er over nadenk, ja. Dit zal namelijk een interessant tijdperk voor het team worden", begint Bottas, antwoordend op de vraag of hij interesse zou hebben om het tot 2026 bij Sauber uit te zingen.

"Als je gefocust op het hier en nu bent, dan wil je soms niet te veel vooruitdenken – maar als ik er écht over nadenk, dan is het een hele logische stap. En dat zou voor mij een grote motivatie zijn om daar deel van uit te maken. Maar het blijft nu nog een kwestie van afwachten, want 2026 duurt nog wel even. Na verloop van tijd zullen er vast wel gesprekken gehouden worden, maar dat is momenteel nog niet aan de orde."