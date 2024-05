Bottas ontvangt gridstraf na Piastri-incident

Valtteri Bottas kende een teleurstellende sprintkwalificatie in Miami. De Finse Sauber-coureur noteerde slechts de achttiende tijd en dat was niet het resultaat waarop hij had gehoopt. Na afloop van de sprintkwalificatie ontving hij ook nog eens een straf voor een incident met Oscar Piastri.

In het eerste gedeelte van de sprintkwalificatie ging het helemaal mis. Bottas was net klaar met een snelle ronde en hij had flink wat vaart geminderd. Hij had niet door dat Oscar Piastri eraan kwam, en hij het insturen van bocht 1 raakte de Fin de sidepod van de McLaren. Piastri kon zijn weg vervolgen, maar hij was wel woest. Bottas had namelijk met gemak zijn sessie kunnen verpesten.

De stewards hebben de zaak bekeken en ze hebben Bottas een straf gegeven. De Fin heeft een gridstraf van drie plaatsen gekregen voor de sprintrace van vandaag. Dat betekent dat hij helemaal achteraan het veld zal moeten starten. Opvallend genoeg hebben de stewards er niet voor gekozen om strafpunten uit te delen. In China deden ze dat juist wel en dat leverde ze enorm veel kritiek op van de coureurs.