Sauber ontvangt flinke boete na pitstopblunder

Het team van Sauber kende een rampzalige race in Australië. Valtteri Bottas en Guanyu Zhou kwamen slechts als veertiende en vijftiende over de streep. Daarnaast moest het team zich ook nog melden bij de stewards en ontvingen ze daar een flinke boete voor een onhandig foutje.

Het team van Sauber worstelt al het hele seizoen met de pitstops. Dit resulteert in veel tijdsverlies en in Australië ging het ook weer mis. Tijdens de pitstop van Valtteri Bottas raakte het team zelfs een wielmoer kwijt. Het onderdeel schoot weg en rolde de fastlane in. Hiervoor moesten ze zich bij de stewards melden en die waren streng. De stewards stelden dat dit voor een gevaarlijke situatie kon zorgen en ze geven de Zwitserse renstal een boete van 5000 euro.