Veilingsactie Melbourne-helm Bottas heeft gehoopte opbrengst nu al overtroffen

Iets voordat het raceweekend in Melbourne van start ging, kondigde Alfa Romeo-coureur en tevens halve Aussie Valtteri Bottas aan dat hij zijn racehelm voor de Grand Prix van Australië na afloop gaat veilen. De volledige opbrengst wordt aan een Australisch liefdadigheidsproject gedoneerd, en dus was de hoop dat er minimaal een bedrag van 10.000 dollar zou worden geboden. Met nog een week te gaan voordat de veiling eindigt, is duidelijk dat het bovenstaande bedrag nu al overtroffen is.

Het is inmiddels voor vele F1-liefhebbers duidelijk dat Valtteri Bottas een voorliefde voor Australië heeft. Het was dan ook niet geheel verrassend dat de Finse coureur een speciaal helmdesign voor de race op het stratencircuit van Melbourne Park zou gaan laten ontwerpen. Dit heeft de Alfa Romeo-coureur in samenwerking met de aboriginals kunstenaar Ricky Kaldea gedaan, een design dat Bottas volgens velen weer een stapje dichterbij een titel van ereburger van Australië brengt.

De volledige opbrengst wordt aan twee verschillende liefdadigheidsprojecten gedoneerd, die beiden het helpen van de lokale Australische inheemse bevolking voorop hebben staan. Oorspronkelijk was de hoop dat het totale bedrag tot wel 10.000 dollar zou gaan, maar met een snelle blik op de website van F1 Authentics is duidelijk dat dat bedrag op moment van schrijven al bijna verdubbeld is.

De veiling loopt tot dinsdag 11 april 15:00 uur Nederlandse tijd; het is in ieder geval nog tot die tijd een kwestie van afwachten tot hoe hoog het bedrag nog zal stijgen. De winnaar van de veiling krijgt als toevoeging van de helm ook nog een meet & greet met Bottas in het hoofdkwartier van ALfa Romeo, in Zwitserland.