Sauber heeft pitstopproblemen nog niet opgelost

Het team van Sauber kent nog geen geweldige start van het seizoen. De Zwitserse renstal jaagt nog op punten, maar ze kampen vooral met problemen in de pitlane. Valtteri Bottas baalt daarvan en hij stelt dat er pas in Imola een definitieve oplossing beschikbaar is.

Het team van Sauber kende in de eerste vier races van dit seizoen veel problemen met de pitstops. Coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou verloren heel veel tijd, en dus posities, in de pitlane. Het zorgde voor kolderieke situaties waarbij de banden maar niet op hun positie wilden komen. De Zwitserse renstal zoekt naar een oplossing, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat deze snel wordt gevonden.

Sauber-coureur Valtteri Bottas geeft dan ook toe dat zijn team voorlopig nog geen definitieve oplossing tot hun beschikking heeft. Aan Motorsport.com laat Bottas weten dat een oplossing pas in Imola wordt verwacht: "Het is een lastige situatie en we zouden ons hier niet moeten bevinden. Maar het is wat het is en nu moeten we het zien op te lossen. Dit weekend worden verdere aanpassingen doorgevoerd, maar het is nog niet voor honderd procent opgelost. We weten dat het nog niet ons sterkste punt is. Integendeel zelfs, want het kan een zwakte zijn. Laten we hopen dat alles nu soepel verloopt."