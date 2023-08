Niet zeker of Alfa Romeo met Bottas en Zhou doorgaat

Alfa Romeo wil graag door met Valtteri Bottas en Guanyu Zhou, maar honderd procent zeker is het nog niet De Fin heeft nog een contract voor 2024, terwijl de verbintenis van jongere Chinese teamgenoot eind 2023 afloopt.

Teammanager van de renstal, Alessando Alunni Bravi zegt dat het behouden van de rijders rust geeft voor het team, maar dat het voor alle partijen wel een voordeelsituatie opleveren.

"Natuurlijk hebben we altijd gezegd dat stabiliteit voor ons belangrijk is", zei hij, opgetekend door Planet F1.

"We zijn een team dat in een transformatieproces zit [van Sauber naar Audi] en we proberen op alle vlakken zo stabiel mogelijk te zijn. Natuurlijk zoeken we naar verbetering en kansen."

Op de vraag hoe het zit met Zhou's positie geeft Bravi dit als antwoord. "Na de zomerstop is er tijd om met hem om de tafel te gaan zitten en te kijken wat de beste oplossing voor ons beiden is."

"Ons doel is om beide coureurs volgend jaar in ons team te houden, maar natuurlijk moeten alle elementen aanwezig zijn om een ​​win-winsituatie te hebben", sloot Alunni dit onderwerp af.