Sauber ontvangt flinke boete na snelheidsovertreding Bottas

Het raceweekend in Monaco is op meerdere fronten zeer bijzonder. De baan is krap en de vangrails staan dichtbij, en ook de pitlane ziet er iets anders uit dan normaal. Dat betekent dus ook dat coureurs zich aan een andere snelheid moeten houden in de pits, in de eerste vrije training leverde dat Valtteri Bottas een boete op.

In Monaco geldt een maximale snelheid van 60 kilometer per uur in de pitlane. Normaal gesproken ligt deze maximumsnelheid op 80 kilometer per uur. Tijdens de eerste training reed Sauber-coureur Valtteri Bottas echter iets te hard in de pitstraat, hij reed 74,6 kilometer per uur. Dat is een overschrijding van 14,6 kilometer per uur, en dat levert het team van Sauber een boete van 1000 euro op.