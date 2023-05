Bottas hoopt op Finse Grand Prix: "Ik kijk of er mogelijkheden liggen"

Valtteri Bottas is al geruime tijd actief in de Formule 1, maar hij heeft nog nooit een thuisrace gereden. Finland organiseert geen Grand Prix en het enige circuit met een Grade One-licentie in het land is momenteel failliet verklaard. Bottas wil zijn land helpen en heeft al meerdere gesprekken gevoerd met de baan.

Alfa Romeo-coureur Bottas heeft nog nooit in zijn eigen land kunnen racen in de koningsklasse van de autosport. In Finland beschikt alleen de KymiRing over de juiste licenties, maar het circuit in de regio Kymenlaakso verkeerd in zwaar weer. De baan zou een MotoGP-race organiseren maar door financiële problemen kon ook dit feestje niet doorgaan. Het bedrijf achter het circuit is inmiddels failliet verklaard.

Bottas wil graag helpen bij de wederopstanding van de KymiRing. De Finse Alfa Romeo-coureur legt in gesprek met Motorsport.com uit wat hij heeft gedaan: "Ik zou graag een mooie baan in Finland zien. Helaas is het bedrijf achter het circuit failliet, dus het wordt niet makkelijk. Ik heb al met ze gesproken om te kijken wat ik kan doen. Tot nu toe is dat alles wat ik kan doen: praten. Het is niet makkelijk. Finland kent strenge winters, dus dat beteken dat er in ieder geval dan niet kan worden gereden. Ik zal kijken of er mogelijkheden liggen."