Bottas brengt naaktkalender uit voor het goede doel

Valtteri Bottas ging vorig jaar viral op sociale media toen hij een foto online slingerde waarop hij zonder kleding in een rivier ligt. Het zorgde voor veel hilariteit en Bottas heeft nu besloten om deze reeks door te zetten. Vandaag heeft hij voor het goede doel namelijk een naaktkalender gelanceerd.

Bottas heeft normaal gesproken een forse snor, maar twee weken geleden verscheen hij glad geschoren in de paddock in Brazilië. Dit was voor het goede doel, want hij zet zich in voor Movember. In deze maand vragen mannen aandacht voor prostaatkanker door een snor te laten staan. Bottas lanceert nu een naaktkalender van zichzelf om geld op te halen voor dit goede doel. Onder de noemer van 'Bottass' kunnen mensen de kalender kopen.