Zhou eert teamgenoot Bottas met speciale helm

Veel coureurs rijden dit weekend in Australië met een speciale helm. De race op het circuit van Albert Park in Melbourne is enorm populair en veel van de coureurs maken daar gebruik van. Sauber-coureur Guanyu Zhou eert zijn teamgenoot Valtteri Bottas met een opvallend helmdesign.

Bottas is geen Australiër, maar hij heeft een sterke band met het land, dat is bijvoorbeeld terug te zien in zijn opvallende kapsel. Zhou heeft zich laten inspireren door het kapsel van zijn teamgenoot. De helm van de Chinese coureur is voorzien van meerdere verwijzingen naar Australië en op de achterzijde is een foto van Bottas te vinden. De Fin kon zelf hartelijk lachen om de helm van Zhou.