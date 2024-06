Bottas niet positief over Sauber-toekomst: "Het wordt stiller"

Valtteri Bottas heeft nog altijd geen zekerheid voor 2025. De Finse coureur beschikt over een aflopend contract bij het huidige Sauber, en het lijkt er niet op dat hij in aanmerking komt voor een nieuwe deal. Hij geeft nu zelf eerlijk toe dat het op dit gebied nu wat stiller is.

Bottas rijdt sinds 2022 voor het team dat nu nog Sauber heet. De Zwitserse renstal staat vanaf 2026 op de grid als het fabrieksteam van Audi. De Duitse fabrikant wil volgend jaar al hun gewenste coureurs onder contract hebben staan, en het lijkt er niet op dat Bottas op het wensenlijstje staat. Nico Hülkenberg tekende eerder dit jaar al een contract, maar het is nog niet duidelijk wie zijn teamgenoot wordt.

Bottas heeft goede hoop dat hij volgend jaar gewoon op de grid staat. De Finse coureur geeft in gesprek met Motorsport.com toe dat een nieuw contract bij Sauber lastig gaat worden: "Ik heb het gevoel dat ze veel verandering willen binnen het team, wat waarschijnlijk ook geld voor de rijdersbezetting. Dat is hoe ik de situatie lees. Ze willen langer wachten, maar ik kan niet eeuwig blijven wachten. Daarom wil ik er vaart achter zetten. Maar de afgelopen twaalf maanden is mij verteld dat ik deel zou uitmaken van het project. De laatste tijd is het echter wat stiller. Daarom moet ik proberen de situatie te lezen en mijn eigen ding te doen."