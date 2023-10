Bottas: "Moesten auto hoog afstellen door hobbelig circuit"

De Amerikaanse Grand Prix van afgelopen weekend stond bol van de opvallende momenten. Er gebeurde zeer veel tijdens de Grand Prix, maar ook na de race gebeurde er veel. Twee coureurs werden gediskwalificeerd omdat hun auto niet door de technische keuring kwam. Volgens Valtteri Bottas werd zijn race verpest omdat zijn team soortgelijke problemen wilde voorkomen.

Het Circuit of the Americas in Austin vormt een grote uitdaging voor de coureurs. Het is niet alleen een zeer spectaculair circuit, het is ook een zeer hobbelig circuit. Voor de teams was het dan ook van belang om de auto's goed af te stellen, want het gehobbel is niet bepaald goed voor de vloer. Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden gediskwalificeerd omdat de skids op hun vloer te ver waren afgesleten.

Het gehobbel zorgde dus voor veel problemen en een aantal teams wilden dit voorkomen. Aangezien het een sprintweekend was, moesten de teams op vrijdag al de set-up in orde hebben. Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas laat aan RaceFans weten dat dit voor problemen zorgde: "We hadden het gevoel dat we een achterstand hadden op alle andere coureurs. Dit bevestigde ons gevoel dat de pure pace er niet was. Ik heb het idee dat dit wel aan het circuit lag. Het is heel hobbelig en we moesten de auto's hoog afstellen. Dat was voor ons een grotere straf dan voor anderen."