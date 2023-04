Bottas: ‘Serieuze’ Formule 1-wereld hindert openheid van coureurs

Volgens Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas laten veel Formule 1-coureurs niet of weinig hun echte karakter aan de wereld zien. Volgens de achtvoudig Grand Prix-winnaar zorgt het serieuze randje van de Formule 1-wereld ervoor dat weinig F1-coureurs zich comfortabel voelen om volledig zichzelf te zijn.

Valtteri Bottas nam jarenlang deel uit van het uiterst succesvolle F1-team van Mercedes. De Finse coureur zag zijn toenmalige teamgenoot Lewis Hamilton naar een totaal van zeven wereldtitels rijden, maar zat volgens eigen zeggen niet helemaal lekker in zijn vel. Volgens de man uit het Finse plaatsje Nastola was de druk op zijn schouders te hoog, waardoor hij uiteindelijk psychische hulp inschakelde. Nu Bottas sinds vorig jaar bij het team van Alfa Romeo zit, komt het echte karakter naar boven. Iets dat nog bij veel meer F1-coureurs zou moeten gebeuren, aldus Bottas.

"Het is moeilijk om de (wereld van de) Formule 1 binnen te komen. Soms is het lastig om de echte karakters op de baan te zien. Als je de coureurs naast het circuit beter leert kennen, dan zien je hun echte persoonlijkheid. Maar het is normaal om je tijdens interviews en bezoekjes aan sponsoren op een bepaalde manier te gedragen", doelt de Fin op het zakelijke aspect van de Formule 1-wereld.

Bottas meent dat het voor de sport van belang is om coureurs te hebben die volledig zichzelf kunnen zijn, en noemt de naam van Daniel Ricciardo als voorbeeld: "De afgelopen tien jaar hebben we een aantal persoonlijkheden zoals bijvoorbeeld Daniel Ricciardo voorbij zien komen die echt naar voren kwam en zijn ware karakter met de wereld deelde. Ik denk dat dat goed is om te zien", sluit Bottas af.