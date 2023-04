Bottas jaagt op punten: "Sprint in Bakoe wordt interessant"

Aankomend weekend ontwaakt de Formule 1-wereld uit de korte lentepauze. In Azerbeidzjan krijgen de teams en de coureurs direct een sprintweekend voor hun kiezen. De coureurs kijken er reikhalzend naar uit om weer achter het stuur te kruipen. Valtteri Bottas is strijdvaardig en hij kijkt uit naar de Grand Prix.

Na een paar weken zonder Grands Prix gaat de sport dit weekend weer verder op het stratencircuit in Bakoe. Het team van Alfa Romeo opent de jacht op goede resultaten. De Zwitserse renstal staat momenteel achtste in het constructeurskampioenschap, het verschil met de concurrentie is echter zeer klein. Alfa Romeo heeft nog maar zes punten, maar in Azerbeidzjan kan men gaan scoren in de sprint en de Grand Prix.

Verbeteren van resultaten

Valtteri Bottas is momenteel de Alfa Romeo-coureur met de meeste punten. De Finse coureur staat elfde in het wereldkampioenschap met vier punten. In de vooruitblik van Alfa Romeo spreekt hij zich uit: "Ik kijk ernaar uit om dit weekend weer te gaan racen. Ik vind Bakoe een geweldige plek, ik heb deze race al een keertje gewonnen en heb hier dus al op het podium gestaan. Ik wil dit keer ook goed voor de dag komen. Mijn focus ligt op het verbeteren van onze resultaten. Het seizoen is nog lang en we kunnen veel punten scoren."

Sprint

Bottas heeft zich in de lange lentepauze zo goed mogelijk voorbereid op de aanstaande Grand Prix in Bakoe. De Finse coureur barst van het vertrouwen: "Ik heb de afgelopen drie weken gebruikt om mij zo goed mogelijk voor te bereiden. Het wordt interessant om hier de sprint af te werken, ik kijk dan ook uit naar deze uitdaging. We hebben goed gekeken naar de laatste paar races en we werken hard om weer op ons niveau van Bahrein te komen. Ik weet zeker dat we ons kunnen verbeteren. Als we alles goed doen, kunnen we weer gaan strijden om de punten."