F1 zomerstop: Hoe spenderen de coureurs hun vrije tijd?

De koningsklasse is in een diepe siësta gezonken, en de verplichte zomerstop betekent dat niet alleen de teams, maar ook de coureurs bijna vier weken lang vakantie kunnen vieren. Hier volgt een kleine compilatie van wat de F1-coureurs tot nu toe in hun vrije tijd hebben gedaan.

Zo waren Max Verstappen en Lando Norris bij een show van de Nederlandse DJ Martin Garrix te zien, waarbij beide heren op de foto met de muzikant stonden. Een show van Martin Garrix bleek populair onder de F1-coureurs te zijn, want zo waren ook George Russell en Daniel Ricciardo op de foto gezet terwijl ze naar een optreden van de Nederlandse artiest waren.

Fernando Alonso was gespot terwijl hij zijn museum én kartbaan bezocht. De Spanjaard nam ook de gelegenheid om meteen het Circuito Fernando Alonso in een kart te verkennen.

Net zoals Alonso bleef ook Oscar Piastri de adrenaline opzoeken. Zo was hij bij de Moto GP race op Silverstone te zien.

Lewis Hamilton zocht afkoeling om van een lastige eerste seizoenshelft te kalmeren, en deed tevens een "poging" om zijn hond Roscoe te leren skateboarden.

In zijn zoektocht naar de zee was Hamilton niet alleen, want ook Carlos Sainz en duo Esteban Ocon en Mick Schumacher deelden kiekjes waar te zien was dat ze de zilte lucht opzochten.

Charles Leclerc dook ondertussen de studio in, waar hij druk bezig was om een nieuw nummer op te nemen.

En niet geheel verrassend pakte Valtteri Bottas zijn fiets om een flink stuk met zijn vriendin en professioneel wielrenster Tiffany Cromwell te fietsen.