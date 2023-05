Bottas looft Hamilton: "Het is irritant hoeveel talent hij heeft"

Lewis Hamilton is momenteel niet bezig met het sterkste seizoen uit zijn loopbaan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen worstelt met zijn Mercedes en zijn teamgenoot George Russell is regelmatig sneller. Hamiltons voormalig teamgenoot Valtteri Bottas gelooft echter nog steeds in de talenten van de Brit.

Bottas was van 2017 tot en met 2021 de teamgenoot van Hamilton bij het team van Mercedes. De Finse coureur fungeerde vooral als de trouwe rechterhand van Hamilton en bouwde in die tijd een goede vriendschap met hem op. De twee spreken elkaar dan ook nog geregeld en Bottas weet zeker dat Hamilton nog steeds één van de beste coureurs is van het Formule 1-veld.

Ondanks dat Hamiltons resultaten in de afgelopen tijd tegenvielen, heeft Bottas nog steeds veel vertrouwen in hem. De Alfa Romeo-coureur werd in de Beyond the Grid-podcast gevraagd wat Hamilton zo goed maakt: "Ten eerste heeft hij irritant veel talent. Daarnaast werkt hij ook veel harder buiten de raceweekenden om dan veel mensen denken. Tijdens de raceweekenden is hij dan altijd de laatste persoon die de paddock verlaat. Het is die combinatie en hij heeft daarnaast ook een enorme drive om het altijd goed te doen."