De Formule 1-coureurs van 2023: Valtteri Bottas, kleurrijk naast de baan

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel acht: Valtteri Bottas, kleurrijk naast de baan.

Naam: Valtteri Bottas (Finland, 28 augustus 1989)

Eindklassering 2023: Vijftiende

WK-punten: 10

Beste klassering: Achtste (Bahrein & Qatar)

Kleurrijk

Valtteri Bottas had dit jaar alles wat zijn hartje begeert. Hij had duidelijkheid over zijn toekomst, hij had een minder snelle teamgenoot en hij mocht zich laten zien naast het circuit. Voor het eerst in zijn loopbaan beschikte Bottas over deze wensen, maar op de baan kwam het er niet echt uit.

Naast de baan ontwikkelde Bottas zich dit jaar tot een kleurrijk persoon. Hij was nu echt helemaal verlost van het strenge keurslijf van Mercedes. Eind 2022 verscheen de Fin al in de paddock met een dikke snor en een New Kids-matje, dit jaar deed hij daar een schepje bovenop. De snor bleef en zijn haarstijl ook, verder ontplooide hij zich steeds meer en meer tot een paradijsvogel.

Hij verscheen in de paddock met een grote cowboyhoed, hij stapte op de fiets om door de modder te crossen en als klap op de vuurpijl bracht hij ook nog een eigen naaktkalender uit. De opbrengst van deze kalender ging naar het goede doel, maar het was het beeld van zijn nieuwe identiteit. Hij was niet langer de nette grijze muis, hij was nu de kleurrijke Fin.

Grijze muis

Op de baan bleef hij echter die grijze muis. Bottas worstelde met zijn vorm en vooral met de Alfa Romeo C43. Hij kon geen deuk in een pakje boter rijden en dat viel op. Hij finishte slechts vier keer in de punten en hij pakte slechts 10 WK-punten. Alleen in zijn debuutseizoen in 2013 pakte hij minder punten. Toegegeven, de Alfa Romeo-bolide was niet heel goed. Maar Bottas kon intern het verschil ook niet maken.

Zijn Chinese teamgenoot Guanyu Zhou kon hem namelijk vrij goed bijhouden. De cijfers zijn nog wel in het voordeel van Bottas, maar op de baan reden ze regelmatig in elkaars buurt. In de kwalificaties was Bottas wel ijzersterk. Hij was zestien keer beter dan Zhou, maar de Chinees had wel een betere hoogste startpositie. Dat was pijnlijk, want met zijn ervaring had Bottas het veel beter moeten doen.

Schade beperken

Vorig jaar reed Bottas voor het eerst voor Alfa en dat ging hem best goed af. Hij eindigde toen als tiende met een aardig aantal van 49 WK-punten. De Alfa Romeo van dit jaar was inderdaad slechter dan in 2022, maar een goede coureur met veel ervaring moet er veel meer uit kunnen halen. Bottas hield overigens wel de schade beperkt, want hij kwam slechts drie keer niet over de finish.

Het publiek nam hem dat overigens niet kwalijk. Hij werd steeds populairder en zijn snor, zijn naaktkalender en zijn kleurrijke helmen hielpen hem daar alleen maar bij. Zijn vriendin ontwerp bijna elk raceweekend wel een ander design. Het ontwerp dat er het meest uitsprong, was een helm gebaseerd op het gelaat van Bottas.

Kleur

Al en met al was het dus geen geweldig seizoen van Bottas. De Fin moet beter en hij kan beter. Voor hem is het vooral belangrijk dat hij in 2024 een betere auto tot zijn beschikking heeft zodat hij sterker kan presteren. Als hij echt kans wil maken op een Audi-zitje in 2026, moet het beter. Misschien moet hij ook iets kleurrijker worden op de baan. Daar presteerde hij dit jaar namelijk nogal kleurloos.