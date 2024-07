Bottas duidelijk over toekomst en lijkt Mercedes af te wijzen

Valtteri Bottas heeft zijn plannen voor 2025 nog altijd niet gepresenteerd. De kans is groot dat de Finse coureur gaat vertrekken bij Sauber, en dat betekent dat Bottas om zich heen moet kijken.

Bottas lijkt momenteel niet buiten de boot te gaan vallen. De Finse coureur wordt in verband gebracht met meerdere teams. Zo werd hij gespot in de motorhome van Williams, kan hij in beeld blijven bij Sauber als de andere kandidaten afvallen en gingen er ook wilde verhalen rond over een comeback bij Mercedes. De Duitse renstal is immers nog steeds op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton. Als Andrea Kimi Antonelli het nog niet aan lijkt te kunnen, kan Mercedes altijd nog voor een tussenoplossing gaan.

De naam van Bottas werd genoemd als mogelijke tussenoplossing. De Fin lijkt echter geen mogelijkheid te zijn. In gesprek met de Britse krant The Mirror is hij daar zeer duidelijk over: "Ik wil op dit moment niet voor één jaar een zitje vullen. Het doel is om een contract voor meerdere jaren te bemachtigen, met een duidelijk plan en een goede samenwerking. Als ik weer teken voor één jaar, dan ben ik weer terug bij af en moet ik weer kijken wat er daarna komt. Ik ben goed bevriend met Toto Wolff, dus we hebben natuurlijk wel alles besproken."