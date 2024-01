Bottas en vriendin ontlopen straf na mogelijk overtreden coronaregels

Valtteri Bottas wordt vrijwel elk raceweekend vergezeld door zijn vriendin Tiffany Cromwell. De twee reizen veel samen, maar dat zorgde mogelijk voor problemen in Finland. Er werd onderzocht of ze de coronaregels in 2020 hadden overtreden, maar ze ontlopen nu een straf.

Bottas heeft zijn vriendin Cromwell vrijwel elk raceweekend bij zich en ze vormen een bekend koppel in de paddock. Cromwell is een professioneel wielrenster en Bottas doet er dan ook alles aan om ook regelmatig aanwezig te zijn bij haar wedstrijden. In maart 2020 werden er echter geen wedstrijden verreden omdat de gehele wereld op slot zat door de coronapandemie, Bottas en Cromwell gingen daar mogelijk de fout in.

Volgens de Finse krant Helsingin Sanomat gingen Bottas en zijn vriendin namelijk mogelijk de mist in met de coronaregels in Finland. In maart 2020 arriveerden ze in Finland met een privévliegtuig. Op dat moment mochten echter alleen Finse staatsburgers het land betreden, er waren daarvoor amper uitzonderingen. Cromwell kwam echter toch het land binnen en dat zorgde voor een onderzoek. De Finse krant heeft de documenten van de zaak ingezien, maar daaruit bleek dat Bottas en Cromwell de regels niet hebben geschonden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken deed ook onderzoek, maar ook daar werd niets gevonden.