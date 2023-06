Bottas deelt reden voor tegenvallende pace Grand Prix Spanje

Tot nu toe is het 2023-seizoen niet gunstig gezind voor Valtteri Bottas. De Fin eindigde op een teleurstellende negentiende plaats bij de Grand Prix van afgelopen weekend, en zag teamgenoot Zhou Guanyu twee punten scoren. De tegenvallende pace van Bottas heeft in ieder geval een duidelijke oorzaak: een beschadigde vloer dat naar eigen zeggen veel performance kostte.

Wat betreft 2023 is Valtteri Bottas tot nu toe een van de grote pechvogels. Na puntenkostende schade bij zowel de Grands Prix van Saudi-Arabië als Baku, liep de Fin ook bij de afgelopen race in Spanje een zicht op een puntenscore mis. Bottas eindigde als negentiende, terwijl teamgenoot Zhou Guanyu stukken betere snelheid liet zien, en daarmee twee punten wist binnen te halen.

De reden van Bottas’ tegenvallende performance op het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft in ieder geval een duidelijke reden, zo meldt hij zelf op zijn social mediakanalen. "We ontdekten dat mijn vloer hevige schade had opgelopen, en dat kostte ons veel performance", vertelt Bottas.

Ondanks opnieuw een somber resultaat voor de tienvoudig Grand Prix-winnaar is hij positief gestemd over de goede pace dat zijn teamgenoot Zhou liet zien. "Mijn complimenten aan Zhou. Hij was snel vandaag, en dat is een goed teken voor de aankomende races. Als gevolg van mijn beschadigde vloer kon ik met niemand het gevecht aangaan. Gelukkig weet ik dat we deze race snel achter ons kunnen laten en naar Montreal vooruit kunnen kijken. Vorig jaar hadden we hier een goed resultaat behaald, en hopelijk weten we die dit jaar te kunnen herhalen", sluit Bottas af.