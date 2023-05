Bottas droomt van Audi-avontuur: "Ik ben nog steeds jong"

Valtteri Bottas is één van de meest ervaren coureurs in het huidige Formule 1-veld. De Finse Alfa Romeo-coureur is bezig met zijn tiende kalenderjaar in de sport en hij denkt nog niet aan een pensioen. Bottas denkt nog niet aan stoppen en hij hoopt zelfs nog te kunnen rijden voor Audi.

Het team van Alfa Romeo kent het toekomstperspectief. Titelsponsor Alfa Romeo gaat het team verlaten waarna de naam Sauber naar alle waarschijnlijkheid weer gaat terugkeren. In 2026 stapt het merk Audi de Formule 1 in en toveren ze Sauber om tot hun fabrieksteam. Dat jaar gaan er nieuwe motorreglementen gelden en Audi begint dan aan hun avontuur in de koningsklasse van de autosport.

Bottas steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag voor Audi wil gaan rijden. De Duitse autobouwer treedt pas over drie jaar toe tot de Formule 1, maar Bottas denkt niet aan stoppen. In de podcast Beyond The Grid spreekt hij zich erover uit: "Vergeleken met anderen ben ik nog steeds jong, ik ben 33. Ik zie mijn Formule 1-loopbaan op korte termijn niet ten einde komen. Ik heb niet het gevoel dat ik minder presteer. Het is voor het hele team en het bedrijf interessant om te zien wat er gebeurt. Als je hier wil winnen, moet je haast wel deel uitmaken van een fabrieksteam."