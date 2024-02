Bottas verwacht dat Hamilton gaat schitteren bij Ferrari

Lewis Hamilton zorgde vorige week voor een enorme verrassing in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen gaat per 2025 voor Ferrari rijden, het is een transfer die vrijwel niemand zag aankomen. Ook Valtteri Bottas was verrast, maar hij denkt dat Hamilton zal slagen bij Ferrari.

Hamilton leek voor altijd trouw te blijven aan het team van Mercedes. De Brit rijdt sinds 2013 voor Mercedes en in Duitse dienst kende hij zeer veel successen. Hamilton won er zes van zijn zeven wereldtitels en hij bouwde een goede band op met teambaas Toto Wolff. Na zijn interne gevechten met Nico Rosberg, werd Valtteri Bottas de teamgenoot van Hamilton. De Fin was de ideale wingman van Hamilton en ze werden goede vrienden.

Frisse start

Bottas rijdt tegenwoordig voor Sauber en hij zag de transfer van Hamilton niet aankomen. De Fin deelde na de launch van zijn nieuwe auto zijn verbazing met ESPN: "Ik had nooit verwacht dat dit zou gaan gebeuren. Ik had verwacht dat hij bij Mercedes zou blijven, maar zo is de Formule 1 nu eenmaal. Ik denk dat het goed is voor hem, omdat hij de keuze heeft gemaakt voor een frisse start."

Winnen

Bottas denkt dat zijn voormalige teamgenoot zal gaan schitteren in dienst van Ferrari. De Fin stelt dan ook Hamilton weer zal gaan winnen: "Ik denk dat het hem gaat lukken. Hij heeft zoveel ervaring in deze sport. Hij heeft al te maken gehad met zoveel verschillende mensen. Hij zal hier geen probleem mee hebben. Ik weet zeker dat het een goed project voor hem gaat worden. Als iemand dit kan doen, dan is hij dat wel. Ik denk dat hij zich na een handjevol races al op zijn plek voelt."