Is Bottas in gesprek met Williams? "Onze koffie was op"

Valtteri Bottas beschikt momenteel over een aflopend contract bij het team van Sauber. De Finse coureur weet dat de kans op contractverlenging klein is, dus hij kijkt om zich heen. Zijn naam valt nu bij het team van Williams, en hij doet daar zelf geheimzinnig over.

Het team van Williams heeft voor 2025 nog een zitje vrije. Logan Sargeant beschikt over een aflopend contract, en de kans is klein dat hij een nieuwe deal gaat krijgen. Teambaas James Vowles vertelde in Imola dat Sargeant momenteel dreigt zijn zitje te verliezen. In Imola werd Valtteri Bottas gespot in het motorhome van Williams, en dat zorgde direct voor geruchten. Hij zou daar namelijk hebben gesproken met Vowles.

Volgens Formu1a.Uno zijn de onderhandelingen tussen Bottas en Williams aan de gang. Bottas en Williams-teambaas James Vowles kennen elkaar nog uit hun Mercedes-tijd, en de Fin reed aan het begin van zijn loopbaan voor Williams. Het is geen geheim dat Bottas aast op een meerdere jarige deal. Op zaterdag vroeg Viaplay wat Bottas deed bij Williams: "De koffie in ons motorhome was op, dus ik heb daar maar een kopje gehaald! Zo simpel is het gewoon." Het is niet duidelijk of Bottas ook met andere teams praat.