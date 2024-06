Bottas eist betere prestaties van Sauber: "Geen hogere wiskunde"

Het team van Sauber heeft een rampzalige seizoenstart achter de rug. De Zwitserse renstal is als enige nog puntloos, en ze kampen met de nodige problemen. Valtteri Bottas baalde als een stekker, en hij stelt dat het geen hogere wiskunde is om dat op te lossen.

Ook in Canada wisten Bottas en zijn teamgenoot Guanyu Zhou vorige week geen punten te scoren. De kansen waren zeker aanwezig, aangezien er opvallend veel auto's uitvielen. Toch was het geen verrassing dat de Saubers geen punten wisten te pakken, want het is het hele seizoen al kommer en kwel. Ze kampten met problemen bij de pitstops en het lijkt soms meer te gaan over de Audi-toekomst dan het huidige seizoen.

Sauber-coureur Valtteri Bottas baalt dan ook van de huidige situatie bij zijn team. Hij weet geen deuk in een pakje boter te rijden, en dat steekt. De Finse coureur wil graag weer gaan vechten om de punten, en hij is dan ook heel erg duidelijk als hij daar naar wordt gevraagd door Motorsport.com: "We hebben zeker nog het nodige werk te verzetten. We moeten de updates blijven introduceren om onze auto sneller te maken. Het is echt geen hogere wiskunde, we hebben gewoon meer onderdelen nodig."