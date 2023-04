Hamilton: 'Prachtig' om te zien dat Bottas van privéleven geniet

Bij de recentelijke Grand Prix van Australië was het weer te zien hoe lekker Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas in zijn vel zit. De misschien wel toekomstige ereburger van het land down under is na een reeks lange en stressvolle jaren bij Mercedes nu uitgegroeid tot een relaxte maar eigenzinnige coureur. Voormalig teamgenoot bij Mercedes Lewis Hamilton vindt het prachtig om te zien dat de Finse F1-coureur zowel op als naast het circuit een echte levensgenieter is geworden.

Valtteri Bottas maakte tussen 2017 tot en met 2021 deel uit van de Formule 1-renstal van Mercedes, waarbij hij als de vervanger van de wereldkampioen van 2016 Nico Rosberg grote schoenen had om te vullen. De Finse coureur uit het plaatsje Nastola kreeg als teamgenoot van de inmiddels zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton telkens maar een éénjarig contract, waardoor hij naar eigen zeggen de druk flink op zijn schouders voelde.

Sinds 2022 is Bottas echter naar Alfa Romeo verkast, waar hij weliswaar sindsdien geen grote puntenscores binnenhaalt of Grand Prix-overwinningen op zijn naam bijschrijft, maar waar hij wel in een opperste staat van tevredenheid en geluk verkeert. Zijn voormalige teamgenoot bij Mercedes is wel te spreken over de recente transformatie van Bottas:

"Het is prachtig om te zien, ik zag Valtteri (Bottas) net (in de paddock bij GP Australië) op slippers voorbij zien komen. Je kon z'n sokkenlijn zien”, begint Hamilton. Het is geweldig om te zien hoe hij opbloeit en zich meer en meer zichzelf voelt en weet waar hij naartoe wil. Voor iedereen is dat een soort van ontdekkingsreis. Jezelf terugtrekken en de ruimte vrijmaken zodat je naast het racen geluk en blijdschap kan vinden."

"Dit geldt waarschijnlijk voor iedereen hier. We werken allemaal keihard en we reizen veel, waardoor we onze families en vrienden missen en daardoor niet bij veel gebeurtenissen of momenten bij kunnen zijn. Wat doe je om tijd voor jezelf vrij te maken, zodat je je goed voelt? Dat is een belangrijk onderdeel van een goede mentale gesteldheid; de dingen zoeken die je leuk vindt, zoals taallessen nemen of bijvoorbeeld een instrument leren spelen."

"Ik vind het te gek dat hij gewoon z'n ding doet, ik wens hem al het geluk", sluit Hamilton af.