Bottas sluit Mercedes-comeback uit

Het team van Mercedes is nog altijd op zoek naar een nieuwe coureur voor 2025. Het lijkt er sterk op dat Andrea Kimi Antonelli de opvolger gaat worden van Lewis Hamilton. Valtteri Bottas laat in ieder geval weten dat hij niet gaat terugkeren bij de Duitse renstal.

Begin dit jaar ging er een schokgolf door de Formule 1 toen bekend werd dat Lewis Hamilton voor Ferrari heeft getekend. Na dit seizoen stapt hij over naar Maranello, en bij Mercedes zijn ze hard op zoek naar een opvolger. In de afgelopen weken vielen meerdere kandidaten af, en het lijkt er op dat Toto Wolff gaat kiezen voor de jonge Italiaan Andrea Kimi Antonelli. Toch lijkt men nog geen definitieve keuze te hebben gemaakt.

Valtteri Bottas beschikt op zijn beurt over een aflopend contract bij Sauber. De Fin is hard op zoek naar een nieuwe werkgever. Hij reed van 2017 tot en met 2021 voor het team van Mercedes, maar hij ziet een comeback bij de Duitse renstal niet zitten. In gesprek met zijn landgenoten van Iltalethi laat Bottas weten met Toto Wolff te hebben gesproken: "We hebben elkaar gebeld, we kunnen het nog steeds goed met elkaar vinden. Maar één jaartje voor Mercedes rijden heeft voor mij op dit moment gewoonweg niet zoveel nut."