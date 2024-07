Bottas droomt van puntje: "Zou al heel wat zijn"

Valtteri Bottas en zijn werkgever Sauber beleven een extreem lastig seizoen in de Formule 1. De renstal is nog steeds puntloos, en dat is pijnlijk. Bottas zou al blij zijn met één klein puntje.

Bottas hoopte dit jaar in dienst van Sauber goede resultaten neer te zetten. Niets bleek minder waar, want de huidige bolide van de Zwitserse renstal is allesbehalve een racewinnaar. Het is een frustrerende situatie voor Sauber, ook omdat het team in 2026 zal worden omgetoverd tot het fabrieksteam van Audi. Bottas zal daar niet meer bij zijn, maar hij wil wel scoren.

Bottas steekt niet onder stoelen of banken dat hij baalt van de huidige situatie bij zijn team. Hij is daar dan ook glashelder over in gesprek met de internationale media in Hongarije: "Deze situatie is niet fijn, als ik heel erg eerlijk ben. We staan er momenteel niet goed voor, maar het positieve is dat we nog een half seizoen voor de deur hebben staan. Als we nu één punt pakken, zou dat al heel wat zijn."