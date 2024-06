Bottas geheimzinnig over toekomst: "Hoor hier thuis"

Valtteri Bottas is één van de coureurs die nog geen duidelijkheid heeft gegeven over zijn plannen voor 2025. De kans is groot dat de Fin gaat vertrekken bij het team van Sauber, maar het is nog niet zeker wie zijn volgende werkgever wordt. Bottas verwacht snel meer duidelijkheid.

Bottas beschikt over een aflopend contract bij Sauber, en de kans is groot dat hij moet vertrekken bij de Zwitserse renstal. Sauber wordt in 2026 het fabrieksteam van Audi, en het lijkt er niet op dat Bottas voorkomt in de plannen van de autofabrikant. De Finse coureur wil graag actief blijven in de Formule 1, en hij werd al in verband gebracht met meerdere teams. Maar waar hij een contract gaat tekenen, is onbekend.

Bottas zelf verwacht snel met meer duidelijkheid te kunnen komen. Hij heeft er zin in, en in Spanje was hij er dan ook duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Ik ben er zeker klaar voor! Ik denk dat er een bepaalde datum zal zijn waarop iedereen bepaalde dingen gaat beslissen, dus ik kijk er echt naar uit. Ik kan je niet vertellen wat die datum is, dat is geheim! Ik kan wel vertellen dat het voor vijftig procent zeker is dat ik al weet wat ik ga doen. Misschien weet ik het al wel, maar misschien ook niet. Ik denk hoe dan ook dat er komende week veel dingen gaan gebeuren. Er is altijd twijfel als je nog niet hebt getekend, maar ik hoor hier thuis."