Saubers starten vanuit pitlane na vleugelwijziging

De startopstelling voor de Canadese Grand Prix van later vandaag is op het laatste moment nog gewijzigd. Het team van Sauber heeft er namelijk voor gekozen om een aantal veranderingen door te voeren op hun auto's. Valtteri Bottas en Guanyu Zhou starten hierdoor vanuit de pitlane.

Sauber heeft besloten om de specificaties van de achtervleugels van Bottas en Zhou aan te passen. Aangezien dit in strijd is met de parc fermé-regels, zullen beide heren de race vanuit de pitlane gaan starten. Sauber heeft er tevens voor gekozen om nog een aantal aanpassingen door te voeren aan de auto van Bottas. Hij heeft namelijk zijn derde Energy Store van het seizoen gekregen, en hij heeft ook een derde setje control electronics gekregen. Dit is te veel, want voor beide staat een maximum van twee per seizoen in de regels.