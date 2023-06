Zhou speelt hoofdrol in speciale Alfa Romeo-video

Het automerk Alfa Romeo viert dit jaar zijn 113 jarige verjaardag. Het merk viert dat feestje op een grootse manier en ook het Formule 1-team wordt hierbij betrokken. In een speciale video voor het merk maakt Guanyu Zhou zijn opwachting. De Chinese coureur mocht met zijn wagen over de Italiaanse snelweg rijden en een aantal donuts draaien.

Our special day has come! For 113 years, at #AlfaRomeo we’ve been building dreams, inspired by true Italian passion. Because we were born to give the thrill of visceral emotions!​@ZhouGuanyu24 @alfaromeostake @MyWayASPI pic.twitter.com/H1mI4XOmR5