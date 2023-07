Alfa Romeo gaat bij Grand Prix België speciale livery gebruiken

Aankomend weekend zal het Formule 1-team van Alfa Romeo met een bijzondere livery op de proppen komen. Voor de Grand Prix op circuit Spa-Francorchamps zal de bekende zwart-rode livery een aantal kleine veranderingen doorgevoerd krijgen.

De zwart-rode kleurencombinatie kon bij de seizoenstart op veel positieve geluiden te rekenen, maar of de fans bij de aankomende race op Spa-Francorchamps ook over de livery te spreken zijn, blijft nog de vraag.

Aankomend weekend reist het F1-circus namelijk af naar België, en om haar samenwerking met streamplatform Kick te vieren, zal Alfa Romeo met een aangepaste versie van haar standaard kleurenschema op de grid verschijnen. De bekende zwart-rode kleuren blijven weliswaar aanwezig, maar partner Kick zal de neon-groene verfpot op de auto toepassen om wat meer op te vallen.

Zo krijgen onder andere de voor- en achtervleuge en de wieldoppen de neon-groene verf toegepast, en zal de naam Kick ook met diezelfde opvallende kleur op de formuleauto pronken.

