Alfa Romeo onthult bijzondere livery voor Italiaanse Grand Prix

Aankomend weekend staat de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op het programma. Het team van Alfa Romeo rijdt technisch gezien geen thuisrace, maar de titelsponsor is natuurlijk wel Italiaans. In Monza rijden Valtteri Bottas en Guanyu Zhou dan ook in een auto met een speciale kleurstelling.

De C43 ziet er in Monza namelijk anders uit dan normaal. Titelsponsor Alfa Romeo heeft de wagen namelijk gehuld in een Italiaans jasje. De overwegend zwarte auto is voorzien van de kleuren van de Italiaanse vlag, maar de kleurstelling is vooral een eerbetoon aan de nieuwe Alfa Romeo 33 Stradale. De gouden accenten van deze auto zijn dan ook te zien op de livery. Vandaag zullen Bottas en Zhou de nieuwe 33 Stradale onthullen in Monza.