Ook Alfa Romeo rijdt met bijzondere livery in Las Vegas

De Grand Prix van Las Vegas belooft een groot spektakel te worden. De Formule 1-teams pakken flink uit en veel van hen rijden dan ook met een speciale livery. Ook het team van Alfa Romeo heeft het doek getrokken van een nogal opvallende auto voor dit weekend.

Alfa Romeo is één van de teams dat dit weekend rijdt met een speciale kleurstelling. De Zwitserse renstal heeft zich laten inspireren door de locatie, Las Vegas staat immers bekend als een gokstad. Alfa Romeo heeft voor een livery vol met speelkaarten gekozen. Vrijwel de gehele wagen is voorzien van een patroon van speelkaarten, ook de gebruikelijke rode en zwarte kleuren zijn zichtbaar.

