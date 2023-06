James Key wordt nieuwe technische directeur van Alfa Romeo

Het team van Alfa Romeo heeft toegeslagen op technisch gebied. De Zwitserse renstal maakte zojuist bekend dat ze James Key hebben aangesteld als de nieuwe technische directeur. Key was tot eerder dit jaar nog werkzaam bij het team van McLaren en begint per 1 september bij het team van Alfa Romeo.

Key vertrok eerder dit jaar bij het team van McLaren. De Britse renstal besloot de structuur van de technische afdeling aan te pakken en dat betekende dat Key moest vertrekken. Alfa Romeo deelt vandaag zijn komst met de rest van de wereld. Key begint op 1 september bij zijn nieuwe werkgever en neemt dan de taken over van Jan Monchaux.

Key was eerder ook al werkzaam voor het Zwitserse team dat vanaf volgend jaar weer onder de naam Sauber gaat rijden. Key was tussen 2010 en 2012 ook al de technische directeur van de renstal. Volgens het team is de komst van Key belangrijk voor de toekomst. Vanaf 2026 wordt Sauber immers het fabrieksteam van Audi en Key zal dus een belangrijke rol gaan spelen in dat traject.

NEWS: Alfa Romeo F1 Team Stake announces that James Key will join the team as its Technical Director, starting on September 1st, 2023.



James’s appointment is a statement of intent for the team as Sauber Motorsport prepares to become a works team in 2026.



