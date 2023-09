Zhou presenteert nieuw helmdesign voor Singapore

Guanyu Zhou rijdt dit weekend weer een race op zijn eigen continent. De Chinese Alfa Romeo-coureur gaat in Singapore jagen op WK-punten. Zhou is niet bezig met een geweldig seizoen, maar hij blijft wel hoopvol. Dit weekend zal hij gaan rijden met een helm met verwijzingen naar zijn thuisland.

Zhou rijdt dit weekend met een opvallende helm. De Chinees heeft zijn gebruikelijke paarse kleurstelling ingeruild voor een roodwitte helm. De helm is een eerbetoon aan het jaar van het konijn, volgens de Chinese kalender is het dit jaar namelijk het jaar van het konijn. De beesten komen dan ook terug in zijn helm, Zhou laat niet weten of het gaat om een eenmalig design of een volledig nieuw design.