'Alfa Romeo wordt per 2024 hoofdsponsor van Haas'

Alfa Romeo stopt eind dit jaar als de hoofdsponsor van het team van Sauber. De Zwitserse formatie wordt vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi en zal dan dus met een andere autobouwer gaan samenwerken. Toch lijkt het erop dat de naam Alfa Romeo niet gaat verdwijnen uit de Formule 1, ze worden namelijk in verband gebracht met het team van Haas.

Alfa Romeo is momenteel nog de titelsponsor van Sauber, aangezien het merk na dit jaar vertrek zal de Zwitserse formatie daarna weer door het leven gaan als Sauber. Alfa Romeo lijkt de sport nog niet vaarwel te gaan zeggen, ze worden door meerdere media gelinkt aan een samenwerking met het team van Haas.

Volgens deze internationale media gaat Alfa Romeo per 2024 in zee met het team van Haas. De Amerikaanse renstal zou hier dan zo'n 20 miljoen dollar mee gaan verdienen. Haas werkt momenteel met MoneyGram als de titelsponsor en zou daar dus ook Alfa Romeo bij kunnen gaan voegen. Haas is daarnaast ook een klantenteam van Ferrari, de Italiaanse renstal en Alfa Romeo vallen onder hetzelfde bedrijf dus een samenwerking met Haas zou dan niet vreemd zijn.