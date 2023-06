'Ferrari-junior Bearman kan kiezen: meerdere Formule 1-teams bieden 2024-stoel'

Het gefluister in de wandelgangen van de Formule 1 heeft een wel heel opmerkelijk nieuwtje opgeleverd. Bronnen vertellen namelijk aan GPToday dat Ferrari-junior Ollie Bearman vanaf volgend seizoen zo goed als zeker een stoeltje in de Formule 1 zal hebben.

Oliver Bearman is een Brits autosporttalent dat in 2013 zijn autosportcarrière begon. De 18-jarige maakte in de kartwereld furore, en wist zodoende in 2020 in het openwielracen te debuteren. Bearman wist vanaf zijn overstap naar de Formule 4 meteen opnieuw een stap omhoog te zetten, waarbij de jongeling uit het Britse Chelmsford in 2021 zowel de Italiaanse als de ADAC Formule 4-kampioenschappen op naam kon schrijven.

Stapsgewijs wist Bearman met een deelname aan de juniorenafdeling van Ferrari ook in 2022 in de motorsportwereld door te groeien. Nu bronnen aan GPToday melden dat Bearman vanaf volgend seizoen in de Formule 1 zal zitten, valt het dan ook in de lijn der verwachtingen dat zijn nieuwe werkgever voor volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid het team van Haas zal zijn. Mochten deze onderhandelingen tussen beide partijen een doodlopend einde tegemoetkomen, dan zou Alfa Romeo ook een optie zijn, aangezien de Zwitserse renstal ook een aanbieding bij Bearman heeft liggen, zo melden de bronnen.