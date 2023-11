Alfa Romeo gunt Pourchaire promotie: "We hebben volgend jaar 3 coureurs"

Het team van Alfa Romeo heeft met Theo Pourchaire een talentvolle reservecoureur onder contract staan. De Franse Formule 2-coureur mag dit jaar een aantal vrije trainingen rijden en hij is vrijwel elk weekend aanwezig op het circuit. Voor volgend jaar krijgt hij promotie, want het team spreekt niet langer van een reservecoureur.

Pourchaire mocht in Mexico de eerste vrije training voor zijn rekening nemen. Dit liep niet bepaald op rolletjes, want hij stond vrijwel de gehele sessie in de pitbox met problemen. Later deze maand mag hij ook nog een vrije training gaan rijden in Abu Dhabi en op dat circuit neemt hij ook de rookietest voor zijn rekening. De Franse coureur maakt veel indruk op de staf van het team en hij mag dan ook aanblijven.

Alfa Romeo, dat vanaf volgend jaar weer onder de naam Sauber rijdt, heeft Pourchaire dan ook een nieuwe functieomschrijving gegeven voor 2024. Teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi legt het uit aan de internationale media: "Hij verdient het en ondanks het feit dat we onze rijdersbezetting voor 2024 al rond hebben, zijn we aan het kijken wat voor hem het beste raceprogramma is om in vorm te blijven. Hij maakt deel uit van onze line-up. We hebben volgend jaar drie coureurs, niet twee officiële coureurs en één reserve."