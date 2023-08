'Zhou onder druk voor 2024, Pourchaire en Drugovich kanshebbers'

Guanyu Zhou is momenteel bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1. De eerste Chinese coureur ooit in de Formule 1 is bezig met een wisselvallig seizoen in dienst van Alfa Romeo. Zhou maakt niet zoveel foutjes, maar valt ook niet heel erg op. Het lijkt er zelfs op dat zijn plekje in gevaar kan komen.

Zhou rijdt sinds vorig jaar voor het team van Alfa Romeo en beschikt over een contract dat eind dit jaar afloopt. Of hij een nieuw contract gaat ondertekenen bij Alfa Romeo is nog hoogstens onduidelijk, er gaan nog geen verhalen rond over contractverlenging en ook bij Alfa Romeo heeft nog niemand zich uitgesproken over een nieuwe deal. In Zandvoort kwamen er steeds meer verhalen naar boven over de toekomst van Zhou.

De Franse zender Canal+ meldde in Zandvoort namelijk dat het stoeltje van Zhou onder grote druk staat. De Chinese coureur brengt volgens de zender niet genoeg budget met zich mee waardoor zijn toekomst bij het team onzeker is. Volgens de Franse zender is hun landgenoot Theo Pourchaire een kanshebber voor als Zhou echt vertrekt. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com komt ook Felipe Drugovich in aanmerking voor het stoeltje, ook Zhou zelf maakt volgens het medium nog kans.