Zhou kiest voor kunstzinnig helmdesign in Suzuka

De fans op de tribunes rondom het circuit van Suzuka zullen dit weekend goed moeten opletten, want veel coureurs hebben hun helmdesign aangepast. Het land Japan en het circuit zijn zeer populair onder de coureurs en daarom zijn er veel speciale designs. Guanyu Zhou heeft de handen ineengeslagen met een lokale designer.

Zhou rijdt dit weekend met een volledig blauwe helm. De Chinese Alfa Romeo-coureur heeft gekozen voor een grote hoeveelheid blauwtinten in zijn helm. Het design is afkomstig van de kunstenaar Hiroshi Fujiwara. Deze Japanse kunstenaar is een grote naam in eigen land. Naast designer is hij ook een bekende artiest en producer in zijn eigen land. Zhou rijdt nu dus met één van de designs van Fujiwara op zijn helm.