Pourchaire dankbaar en gefrustreerd na 'mislukte' VT1

Theo Pourchaire mocht voor het eerst een F1-wagen aan de tand voelen tijdens een vrije training in Mexico. Echter, zijn sessie liep in de soep door technische problemen. Toch was de Fransman gezegend met deze mogelijkheid, al was de Sauber-junior wel teleurgesteld dat hij niet meer meters kon maken.

"Ik ben het team dankbaar voor deze kans, ook al hebben we vandaag qua ronden niet veel gekregen", begon de Fransman op de officiële website van Alfa Romeo. "Helaas kreeg ik aan het begin van de sessie een probleem met het remsysteem, waardoor ik tijdens VT1 niet kon rijden. De prioriteit lag, terecht, om het probleem onmiddellijk te onderzoeken."

"Natuurlijk is het een beetje frustrerend, want ik keek er echt naar uit om met de C43 het circuit op te rijden. Toch maakt het allemaal deel uit van de autosport, en zoiets kan op elk moment gebeuren – en dat was in ieder geval tijdens de training."

"Positief was dat het team het probleem snel kon aanpakken en tussen de sessies door kon oplossen, zodat Valtteri vanmiddag wat goede baantijd kon pakken."

"Ik hoop dat ik wat meer tijd in de auto zal krijgen, maar nu zal ik mijn taken als reservecoureur hervatten, terwijl ik mijn focus zal leggen op de Formule 2-finale die over iets minder dan een maand zal plaatsvinden. Er is werk aan de winkel en ik wil mij 100% geven aan mijn doel", sloot Pourchaire af.

De F2-finale is in Abu Dhabi in het weekend van 24-25-26 november. Pourchaire leidt op dit moment het kampioenschap met een ruime voorsprong op Frederik Vesti.