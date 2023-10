Zhou presenteert speciale cowboyhelm

De Amerikaanse Grand Prix van dit weekend is zeer populair onder de teams en de coureurs. De race op het Circuit of the Americas in Austin trekt veel publiek en de coureurs anticiperen op de hype. Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou is één van de coureurs met een bijzonder helmontwerp.

Austin is altijd een plek waar veel coureurs met een bijzonder helmdesign aan de start verschijnen. Alfa Romeo-coureur Zhou liep al in de paddock rond met een flinke cowboyhoed en ook zijn helm is voorzien van een Texaans tintje. Het lijkt net of zijn helm is voorzien van een laagje leer dat lijkt op een cowboyhoed. De Chinese coureur rijdt dit weekend met het design en de fans reageren enthousiast.