Slechts drie teams introduceren updates in Qatar

De teams krijgen dit weekend te maken met een speciale opzet van het weekend. Er wordt weer gewerkt met het sprintformat en dat betekent dat de teams weinig tijd hebben om nieuwe snufjes uit te proberen. In Qatar rijden slechts drie teams met nieuwe onderdelen op de auto.

Het team van Alpine introduceert dit weekend drie nieuwe componenten, maar ze zullen slechts een onderdeel echt gaan gebruiken in de race. Pierre Gasly en Esteban Ocon krijgen namelijk de beschikking over een nieuw gedeelte van de vloer. Er wordt tevens een onderdeel aan de rechterachterzijde getest tijdens de eerste vrije training. Tijdens deze sessie wordt er ook gereden met geüpdatete koelgaten, maar deze worden getest met het oog op Mexico.

Het team van Alfa Romeo neemt een nieuwe beam wing mee naar Qatar, deze update is onderdeel van een updatepakket dat in de afgelopen raceweekenden is uitgerold. Ook het team van AlphaTauri introduceert één nieuw onderdeel in Qatar, ze kiezen voor een aanpassing aan de zijkant van de vloer. Verder introduceren de andere teams geen nieuwe onderdelen, het is de verwachting dat dit wel gaat gebeuren in Austin.