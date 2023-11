Alfa Romeo rijdt ook in Abu Dhabi met Las Vegas-livery

Afgelopen weekend in Las Vegas reden bijna alle teams met afwijkende liveries. Veel van de renstallen lieten zich inspireren door de vele casino's in de stad. Het team van Alfa Romeo koos voor een soort speelkaarten-livery, dit viel zo goed in de smaak dat ze ook in Abu Dhabi aan de start verschijnen met deze kleurstelling.

Alfa Romeo reed in Las Vegas met een compleet zwarte kleurstelling met een patroon vaal speelkaarten. Op sociale media kondigt het team aan dat ze ook tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi zullen rijden met deze kleurstelling. Ze zijn niet de enige renstal die dat doet, want AlphaTauri houdt ook vast aan hun Las Vegas-livery. Alfa Romeo staat momenteel negende in het constructeurskampioenschap en ze kunnen AlphaTauri nog inhalen.